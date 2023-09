Wysadzili zaporę, a to nie koniec. Rosjanie szykują kolejną katastrofę

W czerwcu agresorzy zniszczyli tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce, co doprowadziło nie tylko do katastrofalnej w skutkach powodzi i wyschnięcia Zbiornika Kachowskiego , ale też znacznego obniżenia się poziomu wody m.in. w Kanale Północnokrymskim oraz poważnych problemów z nawodnieniem gruntów uprawnych na okupowanych terenach obwodu zaporoskiego, chersońskiego i Krymu - przypomniał rządowy serwis.

Obecnie najeźdźcy próbują rozwiązać ten problem, tworząc nowy system irygacyjny wykorzystujący wody rzeki Mołocznej. Niedawno na terenach Ukrainy podbitych przez wroga gościł wiceminister rolnictwa Rosji Andriej Razin, który zaaprobował ten pomysł. Rozpoczęto już oczyszczanie koryta rzeki, trwają przygotowania do prac inżynieryjnych - powiadomiło Centrum.

Widok, którego nie było od lat. To wydarzenie zmieniło Ukrainę

Jak podkreślono, realizacja tej koncepcji może doprowadzić do wzrostu poziomu zasolenia Morza Azowskiego i deficytu wody pitnej w okupowanym mieście Melitopol. Może to skutkować kolejną katastrofą ekologiczną na terenach Ukrainy kontrolowanych przez agresora - zauważył portal.

Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce 6 czerwca br. Miała ona 30 m wysokości i 3,2 km długości tworząc rozciągający się na 240 km Zbiornik Kachowski. Zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia o mocy 357 MW została całkowicie zniszczona. Woda zalała dziesiątki okolicznych osad. Zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób, lecz dokładna liczba ofiar jest wciąż trudna do ustalenia ze względu na brak wiarygodnych danych ze wschodniej, okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego. Zagrożeniem był też rozstawione przez najeźdźców miny, które fala powodziowa niosła ze sobą. Najczęściej wykorzystywane miny przeciwpancerne TM-62 to konstrukcje zawierające 7 kg trotylu.