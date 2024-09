Wyłoniły się z lodowca. Ich wiek wprawia w zdumienie

Topniejące lodowce są od dawna obiektem zainteresowań wielu naukowców. Wynika to z faktu, iż właśnie te gigantyczne struktury nie dość, że są namacalnym dowodem na postępujące zmiany klimatyczne , to dodatkowo mogą skrywać w sobie wiele drogocennych dla nauki przedmiotów. Tak było m.in. w Alpach Szwajcarskich, gdzie lodowiec Corbassière odsłonił unikalne artefakty, takie jak drewnianą figurkę z I-II wieku p.n.e.

Podobnie było w Norwegii, w okolicach lodowca Lendreen, który z roku na rok zmniejsza swoją objętość, topniejąc. To właśnie w jego pobliżu przebiegał niegdyś szlak handlowy, który odsłonił wiele przedmiotów w niemal idealnym stanie. To zasługa niskich temperatur panujących w lodowcu oraz ograniczonego dostępu tlenu i światła.

Co więc odnaleziono w norweskim lodowcu? Jak podaje portal Newsweek, jednym z artefaktów odsłoniętych przez Lendreen jest świetnie zachowana strzała (z grotem). Naukowcy szacują wiek tego znaleziska na ok. 1300 lat. Poza tym z lodu wyłonił się fragment tkaniny z epoki wikingów (a więc z okresu od VIII do XI wieku) wraz z przedmiotami wykorzystywanymi do polowań. Lendreen skrywał w sobie również ząb, który należał najprawdopodobniej do konia wykorzystywanego przez tamtejszą ludność do transportu.