Czeka nas upalne lato? Naukowcy wiedzą, jak to przewidzieć

Zgodnie z najnowszymi badaniami naukowców z National Oceanography Centre (NOC), przewidzenie trendów pogodowych, które będą miały miejsce w Europie w okresie letnim, jest możliwe nawet kilka miesięcy, a nawet lat wcześniej. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym takie prognozy jest obserwacja stężenia słodkiej wody w Północnym Atlantyku. Zwiększony napływ takiej wody wskazuje na to, że lato może być bardziej upalne i suche.

Naukowcy z NOC zauważyli, że wzrost ilości słodkiej wody wpływającej do Północnego Atlantyku może zapoczątkować serię zjawisk, które ostatecznie przekładają się na wyjątkowo gorące i suche lata w Europie. Ten łańcuch zjawisk fizycznych, prowadzący od przyczyny do skutku, został opisany w publikacji Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU) zatytułowanej "Weather and Climate Dynamics" (DOI 10.5194/wcd-5-109-2024).

Lato będzie gorące? Naukowcy już wiedzą

Autorzy tej publikacji sugerują, że prognozowanie letniej aury w Europie jest możliwe na wiele miesięcy, a nawet kilka lat wcześniej, dzięki obserwacji napływu słodkiej wody do Północnego Atlantyku. Przykładem może być sytuacja z 2023 roku, kiedy to Wielka Brytania i Europa Północna doświadczały niezwykle chłodnego i wilgotnego lata, podczas gdy na Grenlandii panowało lato wyjątkowo ciepłe, co doprowadziło do zwiększonego napływu słodkiej wody (wytopionej z lodowców) do Północnego Atlantyku.

- Bazując na rozpoznaniu łańcucha wydarzeń spodziewamy się, że warunki panujące w oceanie i atmosferze południowej Europy będą w roku obecnym sprzyjały latu niezwykle ciepłemu i suchemu - wyjaśnia dr Marilena Oltmanns z National Oceanography Centre, główna autorka analiz.

Dodaje również, że w zależności od ilości słodkiej wody napływającej do Północnego Atlantyku, można oczekiwać ciepłego i suchego lata w Europie północnej w ciągu najbliższych pięciu lat. Największą precyzję w oszacowaniu nadejścia takiego lata można uzyskać zimą, która poprzedza lato.

Główne źródła słodkiej wody, które zasilają Północny Atlantyk, to topnienie lodu morskiego i lądowej pokrywy lodowej. Zmiany w ilości lodu morskiego mogą zaburzyć normalną cyrkulację wód w oceanie, co z kolei wpływa na klimat na całym świecie. Badania sugerują, że przy zwiększonym topnieniu lodu, fale upałów i susze obserwowane w Europie mogą stać się w przyszłości jeszcze bardziej intensywne. Ocieplenie obserwowane w Europie, po tym jak wody Północnego Atlantyku są zasilane słodką wodą z lodowców, przyczynia się do globalnego ocieplenia, które obecnie zachodzi z powodu zmian klimatu. W efekcie, wzorce pogodowe ulegają jeszcze silniejszym przesunięciom.

- Nasze wyniki pokazują, jak duże jest znaczenie obserwacji oceanu. Pozwala to upewnić się, że modele klimatyczne uwzględniają wszystkie procesy fizyczne potrzebne do tego, by tworzyć dokładne prognozy - podsumowuje Oltmanns.

