Antropolodzy odkryli szczątki należące do dotąd nieznanej naukowcom wielkiej małpy, nazwanej Buronius manfredschmi. Znalezisko to, składające się z dwóch zębów i jednej rzepki, zostało odkopane w gliniance Hammerschmiede na południowym wschodzie Niemiec. Jak donosi IFL Science, badania wskazują, że małpa ta żyła około 11,6 miliona lat temu, w późnym miocenie. Co ciekawe, Buronius manfredschmi był najmniejszym przedstawicielem wielkich małp, ważącym ok. 10 kilogramów.