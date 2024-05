Mamy poważny problem. Spada populacja słodkowodnych ryb wędrownych

Od małych, górskich strumieni, po największe rzeki świata – ryby wędrowne pokonują ogromne odległości, często powracając do strumyczka, w którym przyszły na świat. Gatunki te są podstawowym źródłem żywności oraz środków do życia dla milionów ludzi na całym świecie. Ale człowiek od stuleci zakłóca migracje ryb, budując tamy i ograniczając ich siedliska, prowadząc do spadku ich populacji.