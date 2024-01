Wyjątkowe nagranie z frontu. Karabinem prosto w rakietę

Ukrainian Front podaje, że cel został wyeliminowany przy użyciu tej drugiej broni, armaty przeciwlotniczej. Komentujący nie umniejszają jednak strzelcowi z tzw. kałasznikowem w dłoni. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Ukraińcy wykorzystują karabiny maszynowe do atakowania celów w powietrzu. Jeszcze w ubiegłym roku do sieci trafiły nagrania ze skutecznego zestrzelenia amunicji krążącej bronią palną .

Radziecka armata przeciwlotnicza ZU-23-2 jest przeznaczona do eliminowania celów poruszających się w odległości do 2,5 km od stanowiska strzeleckiego. Może zwalczać cele lekko opancerzone oraz siłę żywą. Ze względu na to jest wykorzystywana do bezpośredniej osłony wojsk przed obiektami nadlatującymi z powietrza.