Wydrukowali tkankę ludzkiego mózgu. Działa i rośnie podobnie jak naturalna

Prof. Su-Chun Zhang, autor publikacji na ten temat, która ukazała się w piśmie "Cell Stem Cell", podkreśla: "To może być potężny model, który pomoże nam zrozumieć, jak komórki mózgu i różne jego części się komunikują. Może to zmienić sposób, w jaki patrzymy na biologię komórek macierzystych, neuronaukę i patogenezę wielu neurologicznych oraz psychiatrycznych zaburzeń".

Interesujące jest to, że połączenia powstają między neuronami ułożonymi w tej samej warstwie, ale również między neuronami z różnych warstw. Prof. Zhang opowiada: "Wydrukowaliśmy zarówno tkankę kory mózgowej, jak i prążkowia. To, co odkryliśmy, było zaskakujące. Nawet jeśli wydrukowaliśmy różne komórki należące do różnych części mózgu, nadal były w stanie się między sobą w specyficzny sposób komunikować".