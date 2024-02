To pierwsza na świecie latająca moneta. Stworzyła ją Mennica Polska

Mennica Polska stworzyła pierwszą na świecie unoszącą się w powietrzu monetę - UFO MP-1766. Jej twórców zainspirowało hasło "The sky is not the limit", które sugeruje, że możliwości są nieograniczone. Do stworzenia wyjątkowej monety wykorzystano nowoczesne technologie. Jest wprawiana w ruch dzięki specjalnemu silnikowi, ukrytemu w jej wnętrzu.