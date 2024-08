Wycofają ze służby ponad 100 czołgów. Oddadzą je Ukrainie?

Ukraiński portal Defence Express zwraca uwagę, że nie jest to pierwszy raz, kiedy pojawia się temat FV107 Scimitar i ukraińskiej armii.

We wrześniu 2023 r. świat obiegły doniesienia sugerujące, że Wielka Brytania, w ramach jednego z pakietów pomocowych, przygotowuje się do przekazania Ukrainie ponad 20 egzemplarzy FV107 Scimitar. Dopiero w czerwcu 2024 r. brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło transfer, ale ale do tej pory nie odnotowano pojawienia się FV107 Scimitar na froncie.