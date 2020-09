Wyciek powietrza na ISS. NASA i Roskosmos wiedzą już, gdzie szukać przyczyny

O pierwszych problemach na ISS NASA poinformowała w zeszłym miesiącu, a we wtorek Roskosmos potwierdził, że mały wyciek powietrza urósł na tyle, że kontrola naziemna musiała go szybko odnaleźć. NASA i Roskosmos zawęziły prawdopodobną lokalizację wycieku do kilku modułów po rosyjskiej stronie stacji.