ESA i Roskosmos przekładają misję ExoMars na 2022 rok. Jednym z powodów...koronawirus

ESA oraz rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos poinformowały o przełożeniu planowanego na lato 2020 roku startu misji ExoMars. Specjalny robot badawczy wystartuje w kierunku Czerwonej Planety dwa lata później. Jedną z przyczyn tej decyzji jest pandemia koronawirusa.

Bezzałogowa misja ExoMars to wspólne przedsięwzięcie rosyjskiego Roskosmosu oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) . Jej głównym celem jest poszukiwanie życia na Marsie oraz dokładne zbadanie Czerwonej Planety. Rosjanie odpowiadają za lot i lądowanie łazika nazwanego imieniem Rosalind Franklin, podczas gdy ESA za jego konstrukcję.

Łazik pierwotnie miał wystartować w lipcu tego roku i dotrzeć na Marsa za około 12 miesięcy . W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa agencje wydały specjalny komunikat, w którym poinformowały o przełożeniu startu misji o co najmniej dwa lata.

Szerząca się pandemia COVID-19 nie jest jedynym powodem przełożenia misji. Jak informuje Francuska Agencja Prasowa (AFP) już wcześniej pojawiały się wątpliwości co do startu misji w planowanym terminie. Przełożenie misji ExoMars rekomendowano głównie za sprawą problemów technicznych. Dotyczyły one przede wszystkim opracowywanego przez ESA systemu spadochronów.