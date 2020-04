Wybuchł Anak Krakatau i trzy inne wulkany Indonezji

Anak Krakatau i trzy inne wulkany wybuchły w piątek 10 kwietnia w Indonezji. Chociaż może się to wydawać kataklizmem, to w Indonezji jest to "dzień, jak co dzień".

Anak Krakatoa wyrzucający wulkaniczny popiół sfotografowany w 2007 roku (Getty Images)