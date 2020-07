Wybory 2020. Zmiany w II turze. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w lokalu wyborczym

Decyzja została podjęta w związku z długimi kolejkami ustawiającymi się do lokali wyborczych.

Wybory 2020. O czym warto pamiętać?

Podczas głosowania wyborcy powinni pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz stosowaniu się do wszystkich wytycznych. Przed wejściem do lokalu wyborczego muszą zaopatrzyć się w maseczki (można je uchylić na prośbę członka komisji w celu weryfikacji tożsamości). Głosujący będą mogli skorzystać także ze środków do dezynfekcji rąk. Wyborcy mogą mieć również założone jednorazowe rękawiczki.