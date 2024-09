Wspomina o nim Biblia. Teraz trafili na jego ślady

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że płyn produkowany przez drzewo może charakteryzować się właściwościami medycznymi – odpowiada to więc właściwościom przypisywanym Balsamowi z Judei. Podczas analizy fitochemicznej liści ustalono, że żywica drzewa przyczynia się do gojenia ran oraz może działać przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Naukowcy podejrzewają też, że płyn może mieć działanie przeciwnowotworowe.

Zespół z Jerozolimy ma jednak wątpliwości co do nasion i samego drzewa z tego względu, iż roślina nie wydziela zapachu. Sallon argumentuje to jednak tym, iż może to być efekt posadzenia rośliny w doniczce – a nie w ziemi. W historii balsamowce rosły bowiem tylko w naturalnym terenie.