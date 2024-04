Wściekły atak Rosjan. O poranku poderwali najpotężniejsze samoloty

MiG-31K to naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący. Gdy startuje alarm przeciwlotniczy jest podnoszony na terytorium całej Ukrainy. Wynika to ze wspomnianych pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał, do przenoszenia których jest dostoswany. Ch-47M2 Kindżał cechują się zasięgiem aż 2 tys. Każdy tego typu pocisk mierzy 7 m długości i waży ponad 4 t. Jest w stanie osiągać prędkość nawet Mach 8-10.

Bombowce strategiczne Tu-95MS stanowią nie mniejsze zagrożenie niż myśliwce MiG-31K. To maszyny mierzące prawie 50 m długości. Bardzo dużym wyzwaniem dla Ukraińców związanym z nimi są pociski manewrujące Ch-101. To jedna z najnowszych broni znajdujących się na wyposażeniu Rosjan. Są wykonane w technologii utrudnionego wykrywania (stealth). Mierzą ok. 7,4 m długości i ważą ok. 2,4 t. Ich donośność to nawet 4,5 tys. km.