Latał nad Krymem i czegoś szukał. Ukraińcy szybko go dopadli

"Jeden rosyjski Ka-27 na Krymie mniej. Szukał czegoś. I znalazł" - napisał Płetenczuk na swoim profilu w serwisie Facebooku.

Rosjanie stracili śmigłowiec Ka-27. Co to za sprzęt?

Ka-27 (Helix w kodzie NATO) to śmigłowiec o radzickim rodowodzie. Pierwszy prototyp oblatano w 1974 r. Został skonstruowany jako następca Ka-25, z czasem na bazie Ka-27 Rosjanie zbudowali natomiast Ka-29. Są to śmigłowce, które do dziś chętnie wykorzystują na potrzeby swojej armii, także w ramach Floty Czarnomorskiej. Do przyjmowania Ka-27 i Ka-29 przystosowane są niektóre okręty najeźdźców, m.in. okręty patrolowe projektu 22160.

W dużej mierze jest to pokłosiem wyposażenia i możliwości, jakie zapewnia Ka-27. Śmigłowiec był projektowany i budowany zmyślą o misjach związanych np. ze zwalczaniem okrętów podwodnych oraz różnego rodzaju celów nawodnych czy zbierania i przesyłania danych o nich do stacji pokładowych i lądowych.

Napęd Ka-27 stanowią dwa silniki turbinowe Isotow o mocy 1660 kW każdy. Maszyna cechująca się długością 11,30 m oraz wysokością 5,5 m jest w stanie osiągać prędkość do 270 km/h i operować na pułapie do 5 tys. m. Jej zasięg jest natomiast szacowany ok. 980 km.

Uzbrojenie śmigłowca Ka-27

Wnętrze Ka-27 przystosowano do trzyosobowej załogi. Ważną cechą tego śmigłowca Rosjan jest możliwość przenoszenia do 2 tys. kg uzbrojenia.

Najczęściej, z racji jego przeznaczenia, stosowane są torpedy oraz Ch-35, czyli pociski przeciwokrętowe, które opracowano jako odpowiednik amerykańskiego pocisku przeciwokrętowego Harpoon. Każdy z nich cechuje się masą 480 kg (z czego na głowicę bojową przypada 145 kg) oraz osiąganiem prędkości do 0,8 Ma (ok. 1080 km/h). Zasięg Ch-35 szacuje się na 130 kg, ale w ulepszonej wersji Uran-UE zasięg jest on nawet dwukrotnie większy.

Z ogólnodostępnych informacji, które są co jakiś czas aktualizowane także przez dowództwo ukraińskiej armii wynika, że straty rosyjskiego lotnictwa podczas wojny Ukrainie obejmują już prawie 350 różnego rodzaju samolotów i ok. 330 śmigłowców.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski