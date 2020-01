WOŚP 2020. Wystarczy jedno hasło, żeby "wrzucić" 5 zł

Nie tylko licytacje i wrzucenie pieniędzy do puszki. Jest jeszcze jeden prosty sposób, żeby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała większą kwotę.



Co ważne, Mastercard potwierdził, że nieważne jest to, czy wpiszecie "#MastercardGraZWOŚP" czy "#MastercardGraZWOSP" - liczone są obie wersje .

Oczywiście to nie jedyny sposób na to, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Miłośnicy technologii i historii powinni zainteresować się specjalnymi aukcjami, na których wylicytować można lot historycznym samolotem oraz wyjątkowy model odkurzacza iRobot.