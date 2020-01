WOŚP 2020. Nietypowe technologiczne aukcje. Kolorowy odkurzacz i lot historycznym samolotem

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma też coś dla miłośników technologii. W trakcie finałów WOŚP 2020 znaleźć można niezwykłe aukcje. Wybraliśmy najciekawsze z nich.

Jedną z wyjątkowych ofert jest autonomiczny robot sprzątający iRoomba. Tyle że nie jest to model, jaki znaleźć można w sklepach. To artystyczna wersja modelu iRobota Roomba i7+ powstała we współpracy z Mateuszem Sudą – cenionym polskim grafikiem, ilustratorem modowym i malarzem.