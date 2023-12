"Wolno postępująca katastrofa". Jelenie zamieniają się w zombie

Choć "choroba zombie" brzmi jak element horroru, w rzeczywistości jest to realne zagrożenie, które rozprzestrzenia się w ostatnim czasie w amerykańskim parku Yellowstone. Tamtejsi naukowcy dokładnie przyglądają się chorobie, bowiem dotknęła ona setek zwierząt, przede wszystkim jeleni, łosi, reniferów oraz mulaków.

Przewlekła choroba wyniszczająca jest wywoływana przez priony, czyli nieprawidłowe białka występujące w komórkach nerwowych. Powodują one zmiany w mózgach żywicieli, na skutek czego zwierzęta ślinią się, są bierne i bezczynne – stąd określenie "choroba zombie". Kiedy zwierzę zachoruje na CWD, nie ma dla niego ratunku.

Portal Curb Earth zaznacza, że choć przewlekłej choroby wyniszczającej nie odnotowano jak dotąd u ludzi , narasta ryzyko, że wkrótce CWD może dotknąć również nasz gatunek. Będzie to oznaczać ogromny problem nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale też społeczeństwa na całym świecie.

– Przypadek martwego mulaka zarażonego CWD w Yellowstone sprawia, że choroba staje się przedmiotem uwagi w sposób, jakiego nie było nigdy wcześniej – i to, jak na ironię, dobrze. CWD to choroba, która ma ogromne konsekwencje ekologiczne, ale może mieć trudne do ocenienia skutki zdrowotne – wyjaśnia dr Thomas Roffe, weterynarz i były szef ds. zdrowia zwierząt w Fish & Wildlife Service.