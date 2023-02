Wojsko Polskie wysyła karabiny SWD na emeryturę. Zastąpią je Groty 762N

W postępowaniu konkurowały dwie konstrukcje, z czego jedną jest wybrany karabin Grot 762N od Fabryki Broni "Łucznik" – Radom Sp. z o.o, a drugą był MWS-25 będący dziełem Zakładów Mechanicznych "Tarnów" S.A. Ostatecznie MON zdecydował się zamówić partię 250 egzemplarzy Grota 762N wartych ponad 11 mln zł, których dostawa ma zostać zakończona do 31 lipca 2024 roku. Ponadto został podpisany też kolejny aneks na dostawy do 2026 roku 88 tys. zwykłych karabinków Grot C16 FB-A2 o wartości 1 mld zł.

Wyborowa wersja Grota została sfinansowana środków własnych Fabryki Broni "Łucznik" – Radom Sp. z o.o, a konstruktorką prowadzącą była Joanna Romanowska. W dużym uproszeniu karabin Grot 762N to wzmocniony przeskalowany do mocniejszego naboju ceniony na wschodzie karabinek Grot zasilany nabojem pośrednim 5,56x45 mm NATO.

Mamy więc tutaj do czynienia z karabinem o masie 5,1 lub 4,5 kg w zależności od wariantu z łatwą do demontażu lufą 20-calową (508 mm) bądź 16-calową (406 mm) o skoku gwintu 1:10 dedykowanego cięższej amunicji matchowej/tarczowej z pociskami o masie 168 granów i powyżej.

Karabin jest także wyposażony w jeden z dwóch rodzajów kolb, z czego pierwszy to model składany, a drugi jest stały z szerokim zakresem regulacji umożliwiający też montaż monopodu. Grot w wersji wyborowej ma także znacząco poprawiony mechanizm spustowy, którego siła nacisku została zredukowana do około 1,8-2 kg, a reset znacznie skrócono. Jednakże jeśli to wciąż za mało to Fabryka Broni opracowała adapter umożliwiający na korzystanie z komercyjnych rozwiązań.