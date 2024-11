Rosjanie w kilka chwil stracili 200 mln dolarów. Kolejny popis Ukraińców

Rosjanie przy pomocy systemu RB-301B Borisoglebsk-2 próbowali zagłuszać komunikację i nawigację Sił Zbrojnych Ukrainy. Rozwiązanie zostało jednak namierzone i wyeliminowane, o czym donosi ukraiński serwis Army Inform. Zwraca również uwagę, że koszt jednego takiego kompleksu to ok. 200 mln dolarów.

RB-301B Borisoglebsk-2 to rosyjski system walki elektronicznej (WRE) przeznaczony do prowadzenia działań zakłócających w celu przeciwdziałania systemom łączności oraz radarom przeciwnika. Jest to zaawansowana modernizacja wcześniejszych systemów, takich jak Borisoglebsk-1. System ten został opracowany przez rosyjskie przedsiębiorstwo KRET (Koncern Radioelektronnyje Tiechnologii) z myślą o znacznie większej skuteczności i elastyczności w operacjach bojowych.

Borisoglebsk-2 został osadzony na pojazdach gąsienicowych typu MT-LB, co zapewnia mu dużą mobilność w trudnym terenie. W jego skład wchodzi kilka wyposażonych w anteny, systemy nadawcze oraz stacje kontroli. Mowa tutaj o stacjach zakłóceń radiowych przeznaczonych do neutralizacji szerokiego spektrum częstotliwości, centrum dowodzenia z komputerowym systemem zarządzania walką elektroniczną oraz anten kierunkowych i wielokierunkowych, które umożliwiają dokładne wykrywanie oraz zakłócanie sygnałów.

Z dostępnych informacji wynika, że możliwości operacyjne, które posiada Borisoglebsk-2, to przede wszystkim zakłócanie łączności radiowej na pasmach od 1,5 MHz do 1 GHz, co obejmuje większość wojskowych i cywilnych systemów łączności. Systemu można również używać do neutralizacji GPS i innych systemów nawigacyjnych, oraz zakłócania pracy radarów. Jego obsługę w znacznym stopniu ułatwia duży poziom automatyzacji. Wykorzystane w systemie oprogramowanie pozwala bowiem na automatyczne wykrywanie, analizę i zakłócanie sygnałów.