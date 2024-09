Wojna robotów. Maszyny kroczące na ukraińskim froncie

Test miał sprawdzić możliwość transportowania w warunkach wojennych maszyn przez inne maszyny i szybkiego dostarczania robotów na linię frontu czy do izolowanych oddziałów. Jak widać na filmie, prowadzony w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach eksperyment zakończył się powodzeniem. Jakie konkretnie maszyny brały w nim udział?

Jak podaje serwis ZBiAM, sześciowirnikowiec to najprawdopodobniej dron typu Baba Jaga. Są to duże bezzałogowce, zdolne do przenoszenia – w zależności od warunków – ładunku o masie 12-20 kg.