Thermonator spali wszystko na swojej drodze. Robotyczny pies z miotaczem ognia

Thermonator to połączenie robotycznego "psa" z miotaczem ognia. Maszyna bazuje na modelu Go1 oferowanym przez chińską firmę Unitree . To nieco mniejsza kopia modelu Spot , którym Boston Dynamics oczarował świat w 2015 roku.

Thermonator waży około 27 kg i przenosi na grzebiecie miotacz ognia, zdolny do wystrzelenia płonącego strumienia na dystans do ok. 5 metrów. Robotyczny pies przenosi także zbiornik paliwa, którym – jak podaje producent – może być benzyna lub jej mieszanka z olejem napędowym. Zasięg strzału jest niewielki – ok 5 m (wg producenta: 30 stóp), a robot może funkcjonować bez zasilania do 45 minut.