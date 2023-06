Woda dla astronautów. Wielki sukces agencji NASA

System ECLSS jest już w stanie odzyskać 98 proc. całej wody, jaką astronauci mają do dyspozycji na pokładzie ISS . Odpowiadają za to dwa podsystemy. Pierwszy – Advanced Dehumidifiers – wychwytuje z powietrza wilgoć generowaną przez astronautów w procesie oddychania oraz pocenia się. Następnie wilgoć ta skrapla się i po oczyszczeniu może zostać wykorzystana ponownie.

Ważniejszy jest jednak drugi system – Urine Processor Assembly – który odzyskuje wodę z moczu astronautów, wykorzystując w tym celu proces destylacji próżniowej. Owocami tej ostatniej są: czysta woda oraz solanka moczowa. Dzięki nowej technologii z tej solanki da się jeszcze odzyskać wodę i to właśnie dzięki temu udało się zwiększyć stopień recyklingu z dotychczasowych 93 aż do 98 proc.

Wspomniana tu nowa technologia polega przepuszczeniu solanki przez szereg specjalnych membran. Dzięki temu, jak wyjaśnia Space.com , zawarta w niej woda odparowuje do powietrza, skąd może zostać wychwycona przez wspomniane już osuszacze – zupełnie tak samo jak ma to miejsce w przypadku wilgoci z potu i oddechu astronautów.

Co ważne, całość działa na podobnej zasadzie, co ziemskie systemy dystrybucji wody, więc ta ostatnia jest całkowicie czysta. Ba, Jill Williamson z agencji NASA stawia sprawę jasno: "załoga nie pije moczu, to woda pitna, która została odzyskana, przefiltrowana i oczyszczona w sposób, który sprawia, że jest czystsza niż ta, którą pijemy na Ziemi".