Władze Japonii coraz bliżej decyzji. Woda z elektrowni jądrowej Fukushima może trafić do Pacyfiku

Woda z Fukushimy

W środę 7 kwietnia doszło do spotkania premiera Japonii Yoshihide Suga i Hiroshiego Kishiego, przewodniczącego Krajowej Federacji Stowarzyszeń Spółdzielczych Rybołówstwa. W jego trakcie Kishi wyraził swoje obawy związane z wypuszczeniem wody do Oceanu Spokojnego. Jego zdaniem takie działanie może zagrażać rybołówstwu w prefekturze Fukushima. Chodzi przede wszystkim o potencjalne skażenie ryb i innych stworzeń żyjących w wodach oceanu, a także o negatywną reputację, jaką zyskają produkty z tego regionu.

- Utylizacja uzdatnionej wodą ALPS jest nieunikniona, a eksperci uznają, że wypuszczanie do morza jest najbardziej realną metodą, jaką można zastosować. Na podstawie tych danych chciałbym zdecydować o polityce rządu – miał powiedzieć Suga, którego cytował Kishi w rozmowie z "The Japan Times".

Obawy o środowisko i reputację branży

Problem musi zostać rozwiązany jak najszybciej, bo sam proces przygotowania wody do wypuszczenia jej do Oceanu Spokojnego może zająć nawet dwa lata, a operator elektrowni, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., która zgromadziła ponad 1,2 miliona ton uzdatnionej wody, spodziewa się, że pojemność zbiorników wyczerpie się najprawdopodobniej jesienią 2022 roku.

Uzdatniona woda gromadzi się, ponieważ codziennie ponad 100 ton wód gruntowych przedostaje się do zniszczonych piwnic reaktora, gdzie miesza się z wysoce radioaktywnymi szczątkami. Tepco wykorzystuje system oczyszczania zwany ALPS, który usuwa dziesiątki radionuklidów z wody do poziomów zgodnych z normami krajowymi, ale nie może usunąć trytu. Plan władz zakłada jednak jego rozcieńczanie do około jednej czterdziestej maksymalnego stężenia określonego w normach krajowych. Dopiero taka woda miałaby trafić do oceanu. Wypuszczano by ją niewielkimi partiami przez 30 lat u wybrzeży prefektury Fukushima.