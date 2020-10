Fukushima: Woda z reaktora może uszkodzić ludzkie DNA – tak uważa Greenpeace

W ostatnim czasie japońskie media informowały o planach rządu, które dotyczyły wypuszczenia wody znajdującej się w zbiornikach w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi do Oceanu Spokojnego.

Niebezpieczna woda z elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi

Najwięcej obaw związanych z wypuszczeniem wody do Oceanu Spokojnego dotyczyło trytu. Nie można go usunąć wykorzystując system filtracji zamontowany na miejscu, używany przez operatora elektrowni Tokyo Electric Power (Tepco). Greenpeace Japan i Greenpeace East Asia zauważyły jednak, że tak samo niebezpieczny jest węgiel-14, którego również nie można odfiltrować.

Problemy z wodą w elektrowni jądrowej Fukushima

Z raportu wynika, że okres półtrwania węgla-14 wynosi 5370 lat i zostaje on "włączony do całej żywej materii. Koncentruje się w rybach na poziomie tysiące razy wyższym niż tryt. Węgiel-14 jest szczególnie ważny jako główny czynnik przyczyniający się do zbiorczej dawki promieniowania u ludzi i może uszkodzić ludzkie DNA".