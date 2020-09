Władze Egiptu odkryły 13 trumien sprzed 2500 lat. Są bardzo dokładnie zapieczętowane

W pustynnej nekropolii Sakkara w Egipcie odkryto co najmniej 13 drewnianych trumien sprzed 2500 lat. To, co czyni znalezisko wyjątkowym to fakt, że po upływie tysięcy lat trumny są w praktycznie nienaruszonym stanie, bardzo dobrze zapieczętowane.

Niesamowite odkrycie w Egipcie (Pixabay)