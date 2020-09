Warszawa: plac budowy odsłonił osadę sprzed 3000 lat

Archeologiczne badanie ratownicze zostało zlecone przez Miasto St. Warszawa Dzielnicę Białołęka, przy ul. Ostródzkiej. Na ślad starożytnej osady natrafiono w czasie przygotowań do budowy miejskiego basenu. Jak podaje Fundacja Ab Terra, w czasie prac archeologicznych odsłonięto teren o powierzchni prawie pół hektara.

Poza ruinami miasta, archeolodzy pozyskali również 1500 artefaktów, spośród których większość to przedmioty ceramiczne. Pozostałe, np. przedmioty z drewna, niestety uległy rozkładowi. Dalsze prace nie są łatwe, ponieważ archeolodzy muszą teraz oczyścić i posklejać tysiące drobnych elementów. Ustalili już jednak, że większość stanowi przedmioty codziennego użytku.

- Bardzo ciekawym znaleziskiem jest np. tzw. naczynie sitowate. Jest podobne do współczesnego durszlaka, tylko że służyło zapewne do wyrobu twarogu i serów dwa i pół tysiąca lat temu. Różnica polega na materiale, z jakiego je wytworzono, a mianowicie wypalono je z gliny - podają eksperci. Archeolodzy uważają, że twaróg mógł być tu produkowany i przekazywany do mieszkalnej części osady.