Koronawirus w USA. Naukowcy: niedobór witaminy D mógł wpłynąć na śmiertelność

Koronawirus został potwierdzony u blisko 4 124 000 ludzi na całym świecie . Wskutek przegranej walki z chorobą COVID-19 zmarło ponad 283 tys. osób. Najwięcej zgonów odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Naukowcy z Northwestern University postanowili przeprowadzić analizę danych ze szpitali i klinik na terenie krajów o najwyższym wskaźniku śmiertelności. Odkryli oni, że jednym z kluczowych elementów, który mógł przyczynić się do zgonów zainfekowanych osób, był niedobór witaminy D w ich organizmach .

- Uważam, że ludzie powinni być świadomi, iż niedobory witaminy D mogą mieć wpływ na śmiertelność. Nie oznacza to jednak, że każdy powinien ją zażywać - komentuje główny autor badań, profesor Vadim Backman z Northwestern University. Konieczne są dalsze badania i mam nadzieję, że nasza praca pobudzi do działania innych naukowców. Nasze dane mogą też wskazywać na jeden z mechanizmów śmiertelności, co może prowadzić do opracowania nowych celów leczenia - dodaje.