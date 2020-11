Wirtualne Boże Narodzenie? Burmistrz Betlejem podjął decyzję

Ministerstwo zdrowia Palestyny zaleciło, aby zbliżająca się ceremonia zapalenia świateł na choince na placu Manger była ograniczona do 50 osób . Ponadto, okoliczne restauracje mają być zamknięte o godzinie 21 przez cały okres świąteczny. Nabożeństwa religijne w Wigilię również powinny mieć ograniczoną frekwencję.

Gospodarka Betlejem znów ucierpi

Gospodarka Betlejem, miasta pełnego hoteli, sklepów z pamiątkami i restauracji, opiera się przede wszystkim na okresie Bożego Narodzenia. Odwołanie lub ograniczenie obchodów to dla niej kolejny cios. Miasto odczuło już bowiem w tym roku ogromne straty w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

- COVID-19 to katastrofa dla ludzi, którzy mieszkają w Betlejem - alarmowała w swoim ostatnim raporcie ekumeniczna organizacja charytatywna Friends of the Holy Land, wspierająca chrześcijańskie rodziny w regionie. Dodała, że aż 80 procent tamtejszych mieszkańców jest uzależnionych od turystyki jako źródła dochodów.