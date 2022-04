USA przekażą Ukrainie sprzęt wojskowy. To m.in. śmigłowce i artyleria

Na pokładzie M113, którego waga to 12,3 t, długość około 4,8 m, szerokość ponad 2,6 m i wysokość 2,5 m, zmieści się dwóch członków załogi oraz 11 pasażerów. Pojazd wyprodukowano w ponad 40 wariantach, ale na razie Pentagon nie doprecyzował, które z nich zostaną dostarczone do Ukrainy. Warto jednak zaznaczyć, że modele podstawowe to m.in. M113A1, M113A2, M113A3 czy M113 ACAV.

M113 jest wyposażony w dwusuwowy sześciocylindrowy silnik wysokoprężny 6V53 Detroit z trzybiegową automatyczną skrzynią biegów Allison TX100-1. Może poruszać się zarówno po lądzie, jak i po wodzie, a jego maksymalna prędkość odpowiednio we wspomnianych warunkach to 67,6 km/h i 5,8 km/h. Do podstawowego uzbrojenia tego typu opancerzonych transporterów zalicza się uniwersalny karabin maszynowy M60 kalibru 7,62 × 51 mm oraz karabin maszynowy M2 kalibru 12,7 mm.

Śmigłowiec na swoim pokładzie może transportować 3-osobową załogę oraz do 30 żołnierzy lub 12 noszy lub ładunek o masie do 4000 kg. Jego maksymalna prędkość to 250 km/h, a zasięg 465 km. Podstawowe uzbrojenie śmigłowca to karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm i 12,7 mm. Mi-17 może przenosić do 1500 kg uzbrojenia, w tym swobodnie opadające bomby kierowane czy rakiety. Rzecznik Departamentu Obrony USA John Kirby, że śmigłowce dla Ukrainy to maszyny, które wcześniej miały zostać wysłane do Afganistanu.