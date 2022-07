Wierzy w zjawiska nadprzyrodzone. Był w zespole Pentagonu ds. UFO

W przygotowanym przez grupę raporcie wspomniano o 144 przypadkach obserwacji tajemniczych zjawisk w ostatnich 17 latach, z których 143 pozostaje bez jednoznacznego wyjaśnienia. Jednym z członków zespołu miał być Travis Taylor , były astrofizyk Departamentu Obrony i osobowość telewizyjna. Mężczyzna stwierdził niedawno, że w 2019 r. poproszono go o zostanie "głównym naukowcem" ds. UFO.

"Bardzo trudno mi w to uwierzyć, że władze federalne przyznały Taylorowi znaczącą rolę w przygotowaniu raportu o UFO" – mówi Seth Shostak, astronom z Instytutu SETI. Rzeczniczka Pentagonu Susan Gough potwierdziła w rozmowie z Science, że mężczyzna znalazł się w rządowej Grupie Zadaniowej ds. Niezidentyfikowanych Zjawisk Powietrznych. Nieformalnie określano go "głównym naukowcem", ponieważ trwały wysiłki zmierzające do zgromadzenia większego zespołu.