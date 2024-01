Wielki start i duże kłopoty. Awaria lądownika Peregrine

Misja lądownika Peregrine miała doprowadzić do pierwszego lądowania na Księżycu, które realizowane jest przez prywatne przedsiębiorstwo. Miał być to także powrót Amerykanów na ziemskiego satelitę pierwszy raz od 1972 r. Możliwe jednak, że finał misji będzie mniej satysfakcjonujący. Doszło bowiem do usterki.