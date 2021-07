Wielki kosmiczny wybuch. Nastąpi blisko Ziemi

Co ciekawe, układ HD265435 znajduje się zaledwie 1,5 tys. lat świetlnych od Ziemi, co w skali kosmicznej jest stosunkowo niewielką odległością. Odcinek ten wydaje się jeszcze krótszy, gdy weźmiemy pod uwagę, że średnica naszej galaktyki wynosi ok. 105,7 tys. lat świetlnych, a najbliższy sąsiad Drogi Mlecznej – galaktyka zwana Karłem Wielkiego Psa - znajduje się ok. 25 tys. lat świetlnych od nas.