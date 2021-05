Słońce. Sonda Solar Orbiter zaobserwowała potężny wyrzut plazmy

Słońce: misje badawcze NASA i ESA

Sonda Solar Orbiter nie była jedynym urządzeniem w kosmosie, które zaobserwowało zjawiska. Zauważyły je również sonda STEREO-A należąca do NASA, Proba-2 należąca do ESA oraz Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) (misja realizowana we współpracy ESA i NASA). Obserwacje z czterech niezależnych sond dostarczyły naukowcom wyczerpujące dane, co pozwala spojrzeć na Słońce i jego otoczenie z zupełnie innej, niespotykanej perspektywy.