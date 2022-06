Wielka koniunkcja planet. Warto spojrzeć w niebo

Przez cały czerwiec, do pierwszych dni lipca na porannym niebie będzie można oglądać wyjątkowy układ pięciu planet. Jest to tzw. koniunkcja, do której dochodzi, gdy najczęściej dwie lub trzy planety widziane z Ziemi znajdują się w bardzo bliskiej odległości od siebie. Tym razem dobrze widoczne będzie aż pięć planet - Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Satrun, co jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Ostatnia taka koniunkcja miała miejsce w grudniu 2004 roku.