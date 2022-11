"Pakiet pomocy obronnej o wartości 50 mln funtów obejmuje 125 działk przeciwlotniczych i technologię zwalczania śmiercionośnych dronów dostarczanych przez Iran, w tym dziesiątki radarów i systemy do walki elektronicznej z dronami" – podało w oświadczeniu brytyjskie ministerstwo obrony.

Dokładny typ specjalnej broni przeciwlotniczej, która zostanie przekazana w celu wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej, nie został jeszcze ujawniony.

"Jestem dumny z tego, że Wielka Brytania od samego początku wspierała Ukrainę. I jestem tu dzisiaj, aby powiedzieć, że Wielka Brytania i nasi sojusznicy będą nadal wspierać Ukrainę w walce o zakończenie tej barbarzyńskiej wojny i zapewnienie sprawiedliwego pokoju" – powiedział premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podczas wizyty w Kijowie.

Brytyjski system obrony przeciwlotniczej Sky Sabre

Wielka Brytania dysponuje przede wszystkim dwoma systemami obrony przeciwlotniczej. Pierwszy z nich, czyli Sky Sabre, zastępujący swojego poprzednika Rapiera, to system rakietowy obrony powietrznej składający się z trzech odrębnych elementów: radaru, systemu dowodzenia i kontroli oraz pocisków.

Sky Sabre może kontrolować lot 24 pocisków jednocześnie podczas lotu, kierując je do przechwycenia 24 oddzielnych celów. Zazwyczaj systemy zostają rozmieszczone w odległości do 15 km od siebie.

Oczami i uszami systemu jest radar nadzoru średniego zasięgu Giraffe Agile Multi Beam 3D. Radar obraca się na szczycie wysuwanego masztu, co pozwala na uniesienie go ponad linie drzew i inne przeszkody w celu identyfikacji nisko latających intruzów. Giraffe widzi w pełnym zakresie 360 stopni do zasięgu 120 km.

Drugim elementem jest pakiet Battle Management and Intelligence:centrum dowodzenia i kontroli. Łączy on radar z pociskami i wysyła je do celu. Zapewnia również Link 16; taktyczną linię danych, która pozwala Sky Sabre na wymianę informacji z okrętami Royal Navy, Royal Air Force i naszymi sojusznikami.

Trzecim elementem jest inteligentna wyrzutnia i pocisk Land Ceptor. Przy wadze 99 kg każdy, pociski są dwukrotnie cięższe od Rapiera, którego zastępują i mają trzykrotnie większy zasięg. Common Anti-Air Modular Missile (CAMM), który osiąga prędkość 3700 km/h i może eliminować samoloty myśliwskie, drony i inteligentne bomby naprowadzane laserowo.

Brytyjski system obrony przeciwlotniczej Starstreak

Drugi system obrony przeciwlotniczej, będący na wyposażeniu sił Wielkiej Brytanii, to Starstreak. Pocisk Starstreak High Velocity Missile (HVM) został zaprojektowany, aby przeciwdziałać zagrożeniom ze strony bardzo wydajnych, nisko latających samolotów i szybkich ataków śmigłowców.

Pocisk, który porusza się z prędkością ponad trzykrotnie większą od prędkości dźwięku, wykorzystuje system trzech pocisków przypominających lotki, co pozwala na wielokrotne trafienie w cel. HVM może być wystrzeliwany z ramienia, z lekkiej wyrzutni wielokrotnej lub z pojazdu opancerzonego Stormer. Niewykluczone, że to właśnie systemy Starstreak trafią do Sił Zbrojnych Ukrainy.

Konrad Siwik, dziennikarz Wirtualnej Polski