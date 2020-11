Wielka Brytania przeznaczy dodatkowe miliardy na obronę. Kraj chce być potęgą

Władze Wielkiej Brytanii poinformowały o planowanym zwiększeniu wydatków na obronę narodową. - Zdecydowałem, że era cięć w naszym budżecie obronnym musi się skończyć i kończy się ona teraz . Nasze bezpieczeństwo narodowe za 20 lat będzie zależało od decyzji, które podejmujemy dzisiaj. Zrobiłem to wbrew pandemii, mimo innych potrzeb, ponieważ obrona królestwa i bezpieczeństwo Brytyjczyków muszą być na pierwszym miejscu - mówił premier Boris Johnson w przemówieniu do Izby Gmin.

Brytyjski resort obrony w ciągu czterech najbliższych lat otrzyma dodatkowo 16,5 mld funtów. Według pierwotnych założeń, zwiększenie wydatków na obronę miało wynieść 0,5 proc. więcej, niż wynosi inflacja. Oznacza to wzrost o 24,1 mld funtów w porównaniu z poziomem z 2019 r. Jak podkreśla biuro premiera, to największa tego typu inwestycja od czasów zimnej wojny. Ponieważ dotychczasowy budżet ministerstwa obrony wynosi ok. 40 mld funtów, nowo ogłoszone środki przekładają się na wzrost średnio o 10 proc. rocznie.