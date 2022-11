Wielka Brytania przeprowadziła test broni laserowej. Będzie to bat na drony

Test został przeprowadzony dokładnie 17 października 2022 r. na terenie Laboratorium Nauki i Technologii Obronnych Brytyjskiego Ministerstwa Obrony (Dstl) w Porton Down. Obejmował on zwalczanie wielu celów na różnych dystansach, co miało sprawdzić celność oraz szybkość działania demonstratora DragonFire. Zbadano też czy system spełnia kryterium zasięgu 3,4 km, ale niestety nie podano uzyskanego zasięgu skutecznego.