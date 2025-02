Śpiew wielorybów wskazuje, że komunikują się jak ludzie. Są nowe badania

Choć śpiew wielorybów dla niektórych brzmi jak urocze, a nawet śmieszne zawodzenie to nowe badania pokazują, że bynajmniej to nie zabawa. Komunikacja w formie wokalizy niektórych gatunków wielorybów jest zgodna z dwoma lingwistycznymi prawami efektywności, które występują w ludzkim języku - ustalili naukowcy. Te zdumiewające podobieństwa między ich sposobem komunikacji a ludzkim językiem wykazują m.in. płetwale błękitne i humbaki . Badania zostały opublikowane w czasopiśmie "Science Advances" oraz "Science".

Chodzi o dwa prawa językowe, które są powszechne w ludzkich językach: prawa Menzeratha oraz prawa Zipfa. Prawo Menzeratha odnosi się do efektywności komunikacyjnej, w której dłuższe struktury dźwiękowe składają się z krótszych elementów. Z kolei prawo Zipfa dotyczy częstszego użycia krótszych elementów w efektywnym języku. Kierujący badaniami Mason Youngblood z Instytutu Zaawansowanej Nauki Obliczeniowej Uniwersytetu Stony Brook w Nowym Jorku przeprowadził szczegółową analizę, obejmującą 16 gatunków wielorybów. Uwzględniono ponad 610 tys. elementów wokalnych zebranych w 24 badaniach.

Humbaki, znane z bogatych melodii, uznano za niezwykle efektywne w swojej komunikacji. Proces kulturowych przemian ich pieśni, które rozprzestrzeniają się przez Ocean Spokojny, powoduje, że stają się one coraz bardziej złożone, ale jednocześnie bardziej efektywne. Zespół badawczy w artykule wyjaśnia, że wzrost złożoności często wiąże się ze zwiększeniem efektywności, co oznacza, że mimo trudności w nauce nowych melodii, czas ich trwania jest krótszy.

"Uważam, że najciekawszym wnioskiem z mojego badania jest to, że komunikacja ewoluuje w podobny sposób w szerokim zakresie gatunków, z których wiele wokalizuje z bardzo różnych powodów. Humbaki i wieloryby bowhead są uważane za śpiewające w celu przyciągnięcia partnerów, orki i delfiny wokalizują, aby koordynować zachowanie podczas polowań i innych działań, a kaszaloty przekazują informacje o przynależności do klanu. Mimo tych różnic w funkcji, sekwencje komunikacyjne tych zwierząt wydają się ewoluować w kierunku zwiększenia efektywności w czasie, podobnie jak w językach ludzkich"

Dr Ellen Garland z Uniwersytetu w St Andrews, współautorka badań opublikowanych w "Science Advances" i "Science", zwraca uwagę na to, że struktura językowa ukryta w pieśniach wielorybów może dostarczyć kluczowych informacji o ewolucji złożonej komunikacji. Badanie wielorybów z Nowej Kaledonii na wschód od Australii wykazało, że sekwencje pieśni podążają za rozkładem częstotliwości Zipfa, podobnie jak częstotliwości występowania słów w ludzkich językach.

"Odkrycie tej ukrytej struktury przypominającej język w śpiewie wielorybów było nieoczekiwane, ale mocno sugeruje, że to kulturowe zachowanie ma kluczowe znaczenie dla ewolucji złożonej komunikacji w całym królestwie zwierząt"

Badania te umożliwiają lepsze zrozumienie struktury populacji wielorybów oraz ich związków, co jest niezmiernie ważne w obliczu narastającego zanieczyszczenia hałasem w naszych oceanach. Niepozorny hałas stanowi poważne zagrożenie dla wielorybów, utrudniając ich komunikację i zwiększając poziom stresu, co również zbadano. Międzynarodowy Fundusz na Rzecz Zwierząt (International Found of Animal Welfare – IFAW) alarmował, że bez efektywnej komunikacji ssaki te mogą nie przetrwać.