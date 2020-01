Wiedźmin - sezon 2. Wszystko, co do tej pory wiemy o serialu Netflix

Mimo bardzo podzielonych recenzji, "Wiedźmin" jest jedną z najlepiej ocenianych przez widzów produkcji Netflixa. Nic dziwnego, że producenci szykują się już na drugi sezon. Lauren S. Hissrich zdradza nieco szczegółów.

To jednak ma się zmienić w 2. sezonie "Wiedźmina". Showrunnerka serialu Lauren S. Hissrich potwierdziła w jednym z najnowszych wywiadów, że historia kolejnego sezonu będzie bardziej spójna. O wiele częściej zobaczymy na ekranie jednocześnie Geralta, Yennefer i Ciri. Ich historie, do tej pory opowiadane oddzielnie, połączą się już na początku 2. sezony.

- To, co jest wspaniałe w drugim sezonie, to fakt, że fabuła jest zdecydowanie bardziej skoncentrowana. Jest mocniejsza, bo wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w sezonie pierwszym zaczynają się urzeczywistniać. Postacie zaczynają się spotykać i wchodzić w interakcje. Czasami to idzie dobrze, niekiedy źle. Ale wygląda to tak, jakby wszystkie elementy, z których stworzyliśmy ten świat, w końcu zaczęły się układać w coś konkretnego - opowiada Lauren S. Hissrich w wywiadzie dla GamesRadar+