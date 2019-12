Wiedźmin - sezon 2. już wkrótce. Wiemy, kiedy Netflix rozpocznie zdjęcia

Showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich potwierdziła, że już na początku przyszłego roku ruszą zdjęcia do kolejnego sezonu "Wiedźmina" Netflixa. Potwierdzono dokładną datę, dzięki czemu możemy się domyślić, kiedy będziemy mogli obejrzeć 2. sezon.

Nie zmienia to jednak faktu, że już 17 lutego 2020 roku ruszą zdjęcia do sezonu drugiego. Jak stwierdziła Lauren Schmidt Hissrich, widzowie powinni się przygotować na "jeszcze bardziej intensywne" odcinki niż pierwszych osiem. W wywiadzie dla Digital Spy Schmidt Hissrich powiedziała:

- Pierwszy sezon to przede wszystkim bloki konstrukcyjne. Chodzi o budowanie świata, ustawianie tych postaci i umieszczanie ich na ścieżkach - czytamy. Showrunnerka przyznała, że następny sezon będzie rozwijał wątki, które zostały zapoczątkowane w pierwszych odcinkach "Wiedźmina". Z tego powodu tempo będzie bardziej intensywne.

Pierwsze zdjęcia do serialu również startowały w lutym 2019 roku, a do premiery czekaliśmy aż do grudnia. Możemy więc założyć, że drugi sezon "Wiedźmina" obejrzymy pod koniec przyszłego roku. Przypominamy, że cały pierwszy sezon jest dostępny na platformie Netflix.