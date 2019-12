WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne andrzej sapkowski Łukasz Michalik wczoraj (13:20) Wiedźmin jest świetny, ale może czyścić buty "Trylogii husyckiej". To dopiero arcydzieło! Sapkowski napisał coś znacznie lepszego od "Wiedźmina". To nie przygody Geralta są dziełem, które świat powinien poznać i pokochać lub znienawidzić. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Triumf śmierci (obraz Pietera Bruegla starszego) (Domena publiczna) Przygody Geralta doczekały się w końcu ekranizacji. Czy serial jest dziełem na miarę popularności Wiedźmina? Można mieć wątpliwości. Ale choć głosów krytyki nie brakuje, pozostaje faktem, że twórczość Andrzeja Sapkowskiego dostała swoją szansę w postaci ekranizacji, tworzonej – jak zapewniali twórcy – z szacunkiem dla literackiego pierwowzoru. I z solidnym budżetem. Kłótnie dotyczące tego, czy szansa ta została wykorzystana dobrze, zostawmy tym, którzy to lubią. Ja – przyznaję – rzuciłem na serial okiem, oglądanie całości zostawiając sobie na najbliższe dni, gdy będę mógł zrobić to bez pośpiechu, nie na ekranie laptopa, a w odpowiednich warunkach, z włączonym Ambilightem i porządnym dźwiękiem. Dlatego na razie wstrzymam się z oceną, oczami wyobraźni widząc na ekranie kolejne dzieło Andrzeja Sapkowskiego. Dzieło, które – jak sądzę – jest szczytowym osiągnięciem autora, daleko donioślejszym od cyklu o Wiedźminie. Materiały prasowe Podziel się Wyprawa na Dolny Śląsk Mowa tu o "Trylogii husyckiej" – tryptyku napisanym w latach 2001 - 2006, a więc już po formalnym zakończeniem cyklu wiedźmińskiego, a przed powrotem do niego w postaci powieści "Sezon burz". Monumentalny tryptyk tworzą tomy "Narrenturm" (dosł. wieża błaznów – średniowieczne miejsce dla umysłowo chorych), "Boży bojownicy" i "Lux perpetua" (łac. światłość wiekuista), a autor przenosi nas tym razem nie do wymyślonego świata, ale na XV-wieczny Dolny Śląsk. Czyli w sam środek zawieruchy, jaką dla tego zakątka Europy były tzw. wojny husyckie. To seria kampanii, prowadzonych przez i ze zwolennikami Jana Husa – religijnego reformatora, spalonego na stosie w 1415 roku. Obserwujemy je z perspektywy młodego adepta magii i entuzjasty burgundzkich arystokratek, Reinmara z Bielawy, zwanego Reynevanem. Już od pierwszych scen dzieło Sapkowskiego skrzy się humorem i erudycją. Supernowa Podziel się Bohater w trybach dziejów Autor zaczyna od sceny cudzołożenia, któremu z zapałem oddają się Reynevan i wybranka jego serca, pechowo poślubiona komuś zupełnie innemu. Na domiar złego po chwili w drzwiach stają bracia zdradzanego męża, Reynevan bierze nogi za pas, a my możemy śledzić wybornie napisana scenę pościgu, godną średniowiecznego "Bullita". Pościg – niestety – dla jednego ze ścigających, kończy się tragicznie, co stanowi doskonały wstęp do pasjonującej historii, rozwijanej przez trzy tomy i ponad 1700 stron powieści. Powieści – warto podkreślić – niebanalnej. Bo choć tło stanowią wydarzenia historyczne, Andrzej Sapkowski wdzięcznie wplata w nie losy fikcyjnych bohaterów, przekładając wszystko magią i wątkami, przy których każdy wiedźmin uśmiechnąłby się szeroko, widząc możliwość zarobku. Są bitwy, z rozmachem opisane sceny batalistyczne, są długie rozmowy przy nocnym ognisku, jest Zawisza Czarny, wiedźmy, księża upadli i sprawiedliwi, jest gra wywiadów, solidna szczypta magii i rozgrywki na szczytach władzy. Supernowa Podziel się Potencjalne arcydzieło A wszystko to napisane fantastycznym, ciętym językiem o kraszone charakterystycznym stylem, którego przedsmak mieliśmy okazję poznać dzięki "Wiedźminowi", a pełnię poznajemy właśnie w husyckim tryptyku. To właśnie w nim erudyta Sapkowski wznosi się na wyżyny swojego kunsztu. Choć trylogia jest nieco nierówna, ze wskazaniem na mistrzowski pierwszy tom i nieco słabszy ostatni, całość stanowi wyborną, literacką ucztę. Wydaną nie tylko w formie książek, ale również przygotowanego z niebywałym rozmachem słuchowiska, z plejadą podkładających głosy aktorów i mistrzowskim udźwiękowieniem. Przeniesienie "Trylogii husyckiej" na ekran byłoby nie lada wyzwaniem, ale - gdyby zrobić to z rozmachem i talentem - moglibyśmy liczyć na arcydzieło. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne