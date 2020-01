Wiedźmin: Jaskier na Open'erze 2020. Fani zachwyceni pomysłem

Serial "Wiedźmin" bije rekordy popularności i cieszy się uznaniem oglądających na całym świecie. Teraz jego fani chcą usłyszeć serialowego barda Jaskra na Open'erze 2020 i wpadający w ucho utwór "Grosza rzuć wiedźminowi".

Serial "Wiedźmin" bije rekordy popularności. (Materiały prasowe)

Rok 2019 bez wątpienia należy do "Wiedźmina". Pomimo tego, że produkcja Netflixa miała swoją premierę w grudniu, to bardzo szybko zyskała miano najpopularniejszego serialu na świecie. Bijąc na głowę disney'owski serial "The Mandalorian", który opowiada historię z uniwersum Gwiezdznych Wojen.

"Grosza rzuć wiedźminowi" podbija serca fanów Sukces serialu to nie tylko świetna gra aktorska, ale i wiele innych elementów. W tym chwytliwa ścieżka dźwiękowa, a szczególnie utwór – "Grosza rzuć wiedźminowi" (org. "Toss a coin to your witcher"). Piosenka podbiła serca fanów, a utwór na YouTubie został wyświetlony już kilkanaście milionów razy! Co więcej utwór trafił nawet do najpopularniejszej gry VR na Steamie. Oryginalnej, angielskiej wersjj utworu możecie posłuchać poniżej:

Jaskier na Open'erze 2020

Utwór tak spodobał się fanom "Wiedźmina", że chcą, aby serialowy Jaskier wystąpił z nim na Open'erze 2020. W tym celu stworzyli nawet wydarzenie na portalu Facebook - "Jaskier at Open'er 2020", który zainteresowanych jest blisko 72 tys. osób.