To nie Geralt robi największa furorę? Nie uwierzycie, kogo uwielbiają fani Wiedźmina

"Grosza daj Wiedźminowi, obrońcy ludzkości" - śpiewa Jaskier. Część fanów serialu "Wiedźmin" tuż po zakończeniu pierwszego sezonu obrała zaskakujący kierunek. Wybrali się na YouTube'a, słuchać i coverować utwór "Toss a coin to your witcher".

Popularność serialu "The Witcher"/"Wiedźmin" przybiera przeróżne formy. Książki Sapkowskiego sprzedają się jak świeże bułeczki, gry w serwisach GOG i Steam również, a na YouTubie dzieje się coś zaskakującego. Mimo świetnego odegrania roli Geralta, to w cale nie on jest najbardziej uwielbianą postacią.