Wiedźmin i Wiedźmin 3: Dziki Gon pobiły rekordy na Steamie. Od premiery nie było takich liczb

Niesamowite, ile potrafi zdziałać dobrze nakręcony szum wokół jednego serialu. Popularność powieści Andrzeja Sapkowskiego w adaptacji Netflixa można zauważyć nie tylko w serwisie streamingowym i księgarniach. Właśnie padły rekordy wszech czasów liczby aktywnych użytkowników grających w "Wiedźmina" oraz "Wiedźmin 3".

93,835 aktywnych graczy na Steamie, wedle statystyk podawanych na serwisie Steamcharts, to aktualny rekord gry "The Witcher 3: Wild Hunt". I został ustanowiony właśnie dziś, w niedzielę 29 grudnia 2019 roku pomimo, że premiera gry miała miejsce w maju 2015 roku. Podobnym wyczyn zaobserwujemy w przypadku pierwszej części przygód Geralta.

W grę "The Witcher: Enhanced Edition" zagrało 12010 użytkowników Steama, co również jest rekordem wszech czasów na Steamie. Jedynie druga część gry nie cieszy się taką popularnością, ale mimo to, zaobserwowano wzrost liczby grających od 19 do 29 grudnia z pułapu 800 aż do 6400 graczy.