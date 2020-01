Wiedźmin otrzyma trzeci sezon? Netflix podobno daje już zielone światło

Bez wątpienia "Wiedźmin" Netflixa jest hitem pod względem oglądalności. Potwierdzono to zapowiadając drugi sezon, oraz podając daty pierwszych zdjęć. A teraz podobno Netflix zapowiada już nawet trzeci sezon.

Nie jedna serialowa historia pozostała niedopowiedziana, ale z "The Witcher" tak nie będzie. Netflix zapowiedział oficjalnie drugi sezon przygód Geralta, Ciri i Yennefer, a plotki mówią o "zielonym świetle dla trzeciego sezonu". I chyba nikogo to nie powinno zaskoczyć.

"Wiedźmin" Netflixa zbiera świetne oceny, chociaż krytycy filmowi wcale nie rozdają hojnie zasług. To zdecydowanie odbiorcy przyczyniają się do sukcesu. W serwisie Rottetomatoes.com ma średnią ocen na poziomie 56 proc., przy czym widzowie (użytkownicy serwisu) ocenili go aż na 93 proc.).