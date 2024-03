Więcej Leopardów z Niemiec. Mogą trafić do sąsiada Polski

Pierwszą 14 przekazano na podstawie zawartej w październiku 2022 r. umowy międzyrządowej. Niemieckie Leo­pardy stanowią rekompensatę dla Pragi za czołgi T-72M1 przekazane walczącej Ukrainie. Pierwszy czeski Leopard został dostarczony dwa miesiące po zawarciu umowy, natomiast ostatni – w listopadzie ubiegłego roku. Osiem miesięcy wcześniej Leopardy przeszły testy kwali­fi­kacyjne, potwier­dzające zdolność do przyjęcia na uzbrojenie. Wszystkie służą obecnie w 73. Batalionie Czołgów w Přá­slavicach.

Ministerka obrony Jana Černochová poinformowała o planach przejęcia kolejnych wozów. Umowa miałaby zostać podpisana w drugim kwartale bieżącego roku. Dostawy rozpoczęłyby się w drugiej połowie roku i zakończyłyby się rok później. Również do połowy tego roku dostarczony ma zostać Büffel będący częścią pierwszej transzy.

Co interesujące, to Berlin złożył w styczniu propozycję przekazania kolej­nych czołgów. Ponadto czeski resort obrony otrzymał ofertę niemieckiego przemysłu na zakup kolejnych 14 Leopardów 2A4 i WZT Büffel na warun­kach podobnych do tych, jakie obowiązują niemieckie ministerstwo obrony. Czeski podatnik zapłaciłby za nowe wozy ponad 100 mln euro, ale dokładnej kwoty na razie nie znamy.