Widziano je w Ukrainie. Oficjalnie nie służą w rosyjskiej armii

Jak donosi ukraiński serwis Defense Express , transportery opancerzone BT-3F są wykorzystywane przy przeprawach przez Dniepr. Pojazdy przeszły wstępne testy dopiero w lutym 2022 r., a według dostępnych danych producent nie zawarł jeszcze kontraktu z armią rosyjską na dostawy tych maszyn. Co wiemy o transporterach BT-3F?

Pojazdy miały trafić do seryjnej produkcji już w ubiegłym roku, ale plan nie został zrealizowany. Transportery zauważone w Ukrainie są więc najpewniej nie do końca przetestowanymi prototypami. Z wypowiedzi Petra Tiukowa, prezesa "Kurganmaszzawod" wynika, że w sierpniu nadal nie było umowy na dostawę tych maszyn oraz że nie przeszły one jeszcze testów państwowych.