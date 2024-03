Widać je po horyzont. Cenny transport dla Ukrainy

Widoczny na nagraniu transport wozów z Bułgarii to tylko część sprzętu, na który mogą liczyć Ukraińcy. Sofia zobowiązała się bowiem do przekazania na front aż 100 transporterów opancerzonych, spośród których wiele nigdy nie było używanych.

Nie oznacza to jednak, że wysłane do Kijowa maszyny są w stanie perfekcyjnym – co do ich stanu można mieć wątpliwości choćby z uwagi na wiek wozów. Te zostały bowiem wyprodukowane w latach 60. i 70. ubiegłego wieku i większość czasu spędziły w bułgarskich magazynach.

W jednej partii wysłanej z Bułgarii do Ukrainy znalazły się trzy różne modele transporterów. Są to BTR-60PB, BRDM-2 i BTR-50. Niektóre z nich charakteryzują się specyficznym malowaniem – niebieski kolor sugeruje, że sprzęt został niegdyś kupiony dla bułgarskiej policji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Setki ton w sprzęcie na pociągu do Ukrainy

Na "pancernym pociągu" znalazła się m.in. modyfikacja pierwszego w historii radzieckiego ośmiokołowego transportera z przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku. BTR-60PB to wóz, którego produkcję rozpoczęto w 1966 r. i który został wyposażony w obrotową wieżę z karabinami maszynowymi kal. 14,5 mm i 7,62 mm. Znajduje się w nim miejsce dla maksymalnie 16 żołnierzy, z czego 14 stanowią żołnierze desantu.

Kolejny z widoczny transporter na pociągu z Bułgarii do Ukrainy to BRDM-2, czyli sprzęt produkowany od lat 60. ubiegłego wieku. To znacznie mniejszy w porównaniu z BTR-60 wóz rozpoznawczy, który może przewozić maksymalnie czteroosobową załogę. Jednocześnie sprzęt rozpędza się do prędkości 100 km/h i może pokonywać akweny. Podobnie jak w większym BTR, BRDM-2 również jest uzbrojony w dwa karabiny maszynowe. Pierwszy z nich to wielkokalibrowy karabin KPWT kal. 14,5 mm, drugi zaś stanowi PKT kal. 7,62 mm.

Zobacz także : Niepokojące ruchy Rosjan. Przygotowują broń do użycia

Ostatnia z maszyn na "pancernym pociągu" to jednocześnie najstarszy z przekazywanych przez Sofię wóz – BTR-50. To sprzęt z minionej epoki, który jest napędzany silnikiem o mocy 240 KM. Charakteryzuje się pancerzem o grubości do 10 mm w przedniej części oraz do 9 mm z boku oraz w tylnej części. W świetle dzisiejszych standardów militarnych jest to opancerzenie, z którym poradzi sobie większość poradzieckich czołgów, w związku z czym Ukraińcy będą zmuszeni korzystać z BTR-50 w obszarach, gdzie nie jest prowadzony ostrzał z broni przeciwpancernej. Wewnątrz tego transportera znajduje się jednak miejsce dla 20 żołnierzy desantowych – to duża zaleta BTR-50, którego projekt pochodzi jeszcze z lat 50. ubiegłego wieku.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski